Taxi, Ncc, Uber: inserita delega al governo nella riforma del settore

Salvatore Tomaselli del PD sulla riforma del settore del trasporto pubblico non di linea.

"Abbiamo inserito una delega al governo ad attuare, da qui ai prossimi mesi, una riforma organica del settore del trasporto pubblico non di linea: un tema complesso, molto discusso, di grande impatto sulla vita dei cittadini e delle città" informa in un comunicato il senatore del Partito Democratico Salvatore Tomaselli.



"Nel merito - prosegue dunque il capogruppo PD in Commissione Industria -, penso sia maturo il tempo per una regolamentazione moderna e efficiente di un comparto nel quale il ruolo principale e fondamentale è affidato al servizio taxi e così sarà ancora in futuro. Sarebbe, tuttavia, ipocrita non cogliere le novità del tempo che derivano dall'affermazione, sempre più significativa nella vita quotidiana di ognuno di noi, dei sistemi digitali e quindi delle applicazioni web."



"Si tratta di un tema che non si può risolvere con un contenzioso giudiziario sine die - descrive infine -, che può e deve regolare la presenza nel nostro Paese, certamente anche dentro un quadro di regole comunitarie, di attori che sono entrati in questi come in altri servizi utilizzando le applicazioni web e che in questo settore stanno coinvolgendo anche gli stessi tassisti e non solo gli Ncc. Lo facciamo con una delega, al cui interno sono previsti parametri e principi a cui il Governo dovrà attenersi, che dovrà portare, da qui ai prossimi mesi, a regolare in termini moderni ed efficienti questo così complesso settore della vita quotidiana di tutti noi, coinvolgendo gli operatori a tutti i livelli. Una riforma che sarà la vera risposta ad ogni forma di abusivismo vecchio e nuovo che affligge il settore."