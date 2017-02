Produzione industriale: ora concentrarsi su investimenti, dice Tomaselli (PD)

Salvatore Tomaselli del PD commenta i dati della produzione industriale.

"L'Istat ci informa che la produzione industriale è cresciuta in un anno dell'1,6%" riporta in una nota Salvatore Tomaselli, senatore del Partito Democratico.



"Si tratta di un dato positivo che fa giustizia della politica economica e delle riforme messe in campo da Governo e Parlamento negli ultimi anni" prosegue il capogruppo PD in Commissione Industria.



Espone infine: "Come sempre però, ricordo che ora occorre concentrarsi sugli investimenti il cui massiccio aumento costituisce la chiave di svolta di una definitiva ripresa."