Istat conferma passi avanti su industria e occupazione, dice Tomaselli (PD)

"A dicembre 2016 l'Istat ci informa che l'indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato dello 0,6% rispetto al mese precedente e dello 0,9% nei confronti di dicembre 2015" dichiara in una nota Salvatore Tomaselli, senatore del Partito Democratico.



"Si tratta di dati positivi che vanno associati a quelli dell'occupazione, dati che vanno bene analizzati tralasciando le facili letture" prosegue il capogruppo PD in Commissione Industria.



Riporta quindi: "Se il lavoro tra i giovani rimane difficile, è bene evidenziare che siamo passati dal 43% di due anni fa al 40,1 di oggi, una cifra molto alta ma quasi tre punti in meno dal picco della crisi."



"Allo stesso modo, calano gli inattivi e aumenta l'occupazione femminile. Il sistema Italia dunque non è ancora tornato al meglio ma i passi avanti sono reali e concreti" illustra in ultimo.