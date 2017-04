Industria: rialzo a febbraio fa sperare su PIL 2017, dice Tomaselli (PD)

Salvatore Tomaselli del PD sui dati dell'industria a febbraio 2017.

"I dati dell'Istat sull'industria registrano a febbraio un aumento del fatturato del 2% e degli ordinativi del 5,3%, con un incremento che nella componente estera arriva addirittura a +10,8%" riflette in una nota il senatore del Partito Democratico Salvatore Tomaselli.



"Si tratta di notizie che confermano l'efficacia delle riforme attuate dai governi del PD, che hanno creato le condizioni per la ripresa e per un clima di maggiore fiducia nel Paese" assicura il capogruppo PD in Commissione Industria.



Riporta in ultimo: "Tutto questo lascia ben sperare anche per l'incremento del PIL nel 2017."