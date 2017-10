ILVA: dopo audizioni sindacati c'è urgenza su trattativa, dice Tomaselli (PD)

"Le audizioni oggi in Senato dei vertici dei sindacati metalmeccanici sull'ILVA - segnala in un comunicato il senatore del Partito Democratico Salvatore Tomaselli -, dopo l'annuncio del gruppo Arcelor Mittal di 4000 esuberi e dell'azzeramento delle condizioni contrattuali dell'intera forza lavoro, confermano l'urgenza di affrontare al più presto una vertenza che rischia di far perdurare un'azienda fondamentale del nostro sistema industriale in una condizione di crisi, un vero paradosso visto gli sforzi compiuti negli ultimi anni per risanarla."



"Al governo, che in queste ore si è impegnato per la trattativa va il sostegno incondizionato del Partito Democratico, nell'idea che occorra proseguire nel tenere insieme la tutela dell'occupazione con la continuità produttiva e la salvaguardia dell'ambiente e della salute, obiettivi per noi assolutamente inscindibili" prosegue in ultimo l'esponente dem.