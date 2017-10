ILVA: bene Calenda perché PD è al fianco dei lavoratori, dice Tomaselli

Salvatore Tomaselli del PD sul piano dell'ILVA.

"Nel corso degli anni, fin dall'inizio della difficile vicenda riguardante l'ILVA, il Partito Democratico ha sempre tenuto come riferimento alla propria azione, insieme al risanamento ambientale, la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia per quanto riguarda la salute, sia per il mantenimento dei livelli di stipendi e d'inquadramento" assicura il senatore dem Salvatore Tomaselli.

Il capogruppo PD in Commissione Industria espone: "Ha fatto dunque bene il ministro Calenda a ribadire queste priorità all'ArceloMittal."

"Queste tutele sono la base per discutere, in mancanza di esse è difficile trattare" prosegue. "In ogni caso, il PD è e rimarrà al fianco dei lavoratori" rivela infine.