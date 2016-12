Da CdM ok a decreto legge per affrontare criticità del Mezzogiorno, dice Tomaselli (PD)

"Tutela della salute, sostegno al lavoro, depurazione acque, scuola, così riparte il Sud" riporta in un comunicato Salvatore Tomaselli, senatore del Partito Democratico. Riferisce: "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che contiene misure volte ad affrontare alcune situazioni urgenti di criticità presenti in particolare nel Mezzogiorno d'Italia."



Il capogruppo PD in Commissione Industria comunica: "Con questo provvedimento il governo Gentiloni ha inteso, tra i suoi primissimi atti, mantenere fede agli impegni assunti in particolare per la città di Taranto e che sono stati oggetto di polemiche infondate e pretestuose: tali impegni, più volte ribaditi anche dallo stesso Matteo Renzi, furono purtroppo 'sacrificati' per alcuni giorni dalla crisi di governo e dalla impossibilità di modificare la legge di bilancio in seconda lettura in Senato."



"Ora diventano norma di legge grazie al coerente sforzo del PD e al lavoro costante e prezioso del Ministro Claudio De Vincenti a sostegno della città di Taranto e dell'intero Mezzogiorno" fa sapere in ultimo.