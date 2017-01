Bene produzione industriale: ora concentrarsi su investimenti, dice Tomaselli (PD)

"Il sistema produttivo italiano è in ripresa e i dati diffusi dall'Istat sull'industria lo confermano" illustra in una nota il senatore del Partito Democratico Salvatore Tomaselli.



"Il Paese cerca di andare avanti - rende noto quindi l'esponente dem -, sostenuto da un risveglio della domanda interna che lascia ben sperare." Osserva dunque: "La strada per portare le famiglie italiane definitivamente fuori dalla crisi è tracciata, anche se non certo conclusa."



"Per questo - continua infine -, ora serve concentrarsi con la massima energia sugli investimenti, il vero volano di svolta verso risultati concreti e positivi."