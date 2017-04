ASI: primo ok a ddl su politiche aerospaziali, informa Tomaselli (PD)

Salvatore Tomaselli del PD sul ddl per le politiche spaziali.

"Il tema dello Spazio e delle politiche spaziali rappresenta oggi una grande opportunità per il sistema-Paese. Si tratta di un settore che si basa su dinamiche interdisciplinari: a partire dalla ricerca, fino alle politiche industriali e tutto il mondo delle applicazioni. È per questo motivo che il disegno di legge mira ad assegnare alle politiche spaziali una governance quanto più unitaria e integrata" spiega in un comunicato il senatore del Partito Democratico Salvatore Tomaselli.



"L'ASI, anche tramite la partecipazione al comitato interministeriale, assurgerà a soggetto fondamentale in termini di governance generale del sistema, fungendo da raccordo tra il sistema industriale e della ricerca e tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Ritengo, infatti, che il futuro di tutto il comparto spaziale sia legato anche alla collaborazione internazionale e soprattutto ad una dimensione europea del settore" precisa infine il capogruppo PD in Commissione Industria.