Safer Internet Day 2017: per 8 studenti su 10 insulti e violazione privacy non è grave

Il Moige presenta il progetto "Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro" in occasione del Safer Internet Day 2017.

Per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social, inoltre, le aggressioni verbali non sono gravi perché non vi è violenza fisica. Ben 7 su 10 dichiarano che gli insulti riguardano l'aspetto fisico, l'abbigliamento, i comportamenti e che la vittima non avrà alcuna conseguenza dagli attacchi. Per 7 su 10 non è infine grave pubblicare immagini non autorizzate che ritraggono la vittima.



Sono questi i dati principali dell'indagine condotta dal Moige in occasione del Safer Internet Day 2017 che, con la collaborazione della Polizia di Stato, insieme alla Fondazione Vodafone Italia e Trend Micro, ha avviato il progetto "Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro" presentato ieri presso il Ministero dell'Interno.



Il progetto, che vede Milly Carlucci in qualità di madrina, coinvolgerà 40.405 studenti e più di 80.000 tra docenti e genitori, presenti in 114 scuole medie di 15 Regioni. Attraverso la metodologia del peer to peer, con attività educational interattive, materiali didattici e open day sarà promossa una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all'utilizzo improprio del web. L'azione di sensibilizzazione e di prevenzione si realizzerà attraverso interventi formativi e informativi: tra cui piattaforma educativa, kit didattico, App.



Dalla ricerca condotta su 1.500 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado emerge un generale atteggiamento di sottovalutazione degli effetti dei comportamenti in rete. L'82% non considera infatti grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social. L'86% ritiene che le conseguenze per la vittima non siano gravi e che, considerato che non si dà luogo a violenza fisica diretta, l'atto aggressivo verbale può essere considerato non grave e irrilevante. Il 76% dichiara che insulti o frasi aggressive riguardano l'aspetto fisico, l'abbigliamento, i comportamenti. Il 71% dichiara che la vittima non avrà alcuna conseguenza dagli attacchi. Il 68% dichiara che non è grave pubblicare immagini, senza autorizzazione, che ritraggono la vittima. Gli insulti ripetuti o la pubblicazione di immagini lesive sono ritenuti leciti perché ritenuti circoscritti ad un ristretto numero di persone che ne avrebbero accesso.



Lo studio svela inoltre che i temi sui quali le condotte aggressive si concentrano riguardano: l'aspetto fisico, comportamenti di chiusura, di timidezza, elementi di non aggregazione a gruppi forti, l'abbigliamento, la scarsa disinvoltura, la carenza di coraggio, la non propensione verso le trasgressioni, aspetti che riguardano la religione, condotte aderenti alle regole, dipendenza da genitori, il "mostrarsi paurosi". Inoltre: le condotte definite "da bambino", non aderenti ad un modello di giovane "Smart" sono particolarmente ridicolizzate.



Viene poi evidenziato che i meccanismi dell'aggressione in rete svelano la particolare insistenza ed il compiacimento nell'esporre la vittima, accanto ad una assenza di empatia e di incapacità di percepire conseguenze ed effetti: sembra che il mondo virtuale si configuri come caratterizzato dalla possibilità di conferire liceità ad ogni comportamento.



"E' necessario saper utilizzare correttamente internet, ed in modo speciale i social network, che sono la via principale attraverso la quale si sviluppano gli episodi di cyberbullismo spesso con gravi conseguenze. E' nostro dovere dunque continuare a parlare di bullismo e cyberbullismo perchè accrescendo le conoscenze sul fenomeno si contribuisca a combatterlo", spiega Maria Rita Munizzi, presidente del Movimento italiano genitori.