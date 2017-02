Safer Internet Day 2017: 73% under 13 usa WhatsApp. Dilaga la pornografia

In occasione del Safer Internet Day 2017 Telefono Azzurro presenta i dati di una ricerca che saranno inseriti nell'ebook "Il Nostro Post(o) nella rete". Nello studio emerge drammaticamente che cresce il numero di minori under 13 attivi sui social (il 73% usa abitualmente WhatsApp, il 44% Facebook). Inoltre, il 17% fanno "molto" uso di pornografia e il 10% ammette di aver visitato con continuità siti pornografici, compresi i 12enni.

E' "urgente un sistema affidabile di verifica e controllo età e una legislazione efficace in materia di uso del denaro online e visione di contenuti inappropriati", avverte Telefono Azzurro, che ha presentato ieri alla Camera di deputati, in occasione del Safer Internet Day 2017, l'indagine condotta su un campione di 609 figli tra i 12 e 18 anni e 613 genitori.



Da questa indagine, i cui risultati saranno inseriti nell'ebook "Il Nostro Post(o) nella rete" (scaricabile in una prima versione dal 6 febbraio sul sito azzurro.it), emerge in maniera drammatica il fatto che "i bambini entrano precocemente nel mondo delle nuove tecnologie e di internet. Il numero di minori under 13 attivi sui social è infatti in aumento, nonostante siano al di sotto dell'età minima per l'iscrizione", spiega Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e professore ordinario di neuropsichiatria infantile.



Lo studio svela che le giornate di questi utenti under 13 sono caratterizzate da una frequente presenza fra le pagine e le chat dei principali social network. Il 73% di essi usa abitualmente WhatsApp, il 44% Facebook, seguito da Instagram (35%), Snapchat (13%) e Twitter, il 10,8%.



E questo nonostante nei social sono frequenti fenomeni come cyberbullismo, hate speech, adescamento, sexting, pornografia e uso improprio del denaro. I bambini sembrano paradossalmente consci di questi pericoli, visto che il 48% di essi infatti ha paura di incontrare su internet persone che non sono chi dicono di essere; il 41% teme di essere contattato da estranei che chiedono numero di telefono e indirizzo o in generale informazioni personali; il 41% teme di ricevere richieste sessuali da adulti o di essere molestati nelle app di gioco (36%).



Il web in generale non viene quindi percepito come un posto sicuro, ma terreno fertile di hate speech e contenuti offensivi, soprattutto che riguardavano l'orientamento sessuale (23%). Forse quindi i primi a dover essere educati all'uso corretto della Rete e dei social media sono i genitori.



Molti genitori infatti non conoscono i possibili i comportamenti dei figli online e i relativi rischi: il 67% non sa cosa sia il sexting e l'81% non conosce il fenomeno del sextortion.



Lo studio di Telefono Azzurro rivela che anche tra bambini e adolescenti prevale una sottovalutazione dei rischi a lungo termine. Il 12% pensa che il sexting non abbia conseguenze negative. In pochi conoscono l'impatto fortemente nocivo della pornografia sui più giovani, dal punto di vista neurale, cognitivo, sociale ed affettivo. Secondo il 17% i coetanei fanno "molto" uso di pornografia. Il 10% ammette di aver visitato con continuità siti pornografici, compresi i 12enni.



Un ulteriore uso ad alto contenuto di rischio del web riguarda poi il dato degli acquisti online. Infatti il 44% di essi lo fa regolarmente ed il 23% a insaputa dei genitori (il 25% sono 12-13enni).



"Occorrono risposte immediate e congiunte a tutela dei bambini e degli adolescenti in Rete. E' necessario implementare sistemi di verifica e controllo dell'età anagrafica, al fine di proteggerli dall'accesso a siti inappropriati e lesivi, quali quelli pornografici. E' inoltre di primaria importanza sviluppare una regolamentazione in tema di uso del denaro e di acquisti online, incrementando la sensibilità della società civile e delle Istituzioni su questo fenomeno", chiarisce Ernesto Caffo