Sabrina Guzzanti contro censura sul web: prima fake news fu su armi Hussein

Sabina Guzzanti si scaglia contro la censura sul web, commentando i molti tentativi delle istituzioni, italiane ed europee, di approvare una legislazione contro le cosiddette fake news.

"Ci siamo, arriva la censura sul web. Tutta la campagna sulle fake news puzzava lontano un miglio come direbbe Tex Willer ed eccoci. Riunioni ai vertici tra governi e multinazionali della rete per impedire che sul web si diffondano informazioni diverse da quelle autorizzate" commenta su Facebook Sabina Guzzanti, in merito ai molti tentativi delle istituzioni, italiane ed europee, di approvare una legislazione contro le cosiddette bufale.



"Il caso di Claudio Messora a cui hanno tolto la pubblicità sul blog è stato già significativo. - ricorda l'attrice - Molte pagine influenti sono state chiuse. Solo chi ha dietro un editore sarà autorizzato a informare e naturalmente la censura non potrà non riguardare soprattutto le opinioni e le interpretazioni dei fatti".



"Di tutte le considerazioni che si possono fare per ora voglio limitarmi a questa: visto che l'operazione ha tra gli l'obbiettivi dichiarati quello di 'proteggerci' dal terrorismo, sarà bene ricordare che se oggi ognuno di noi rischia di morire in un attentato dell'ISIS in qualsiasi momento e il Medio Oriente è un pozzo di sangue lo dobbiamo proprio a una Fake News diffusa da tutti gli organi di informazione ufficiali del mondo: la notizia falsa, palesemente, verosimilmente, prevedibilmente falsa, delle armi di distruzione di massa in mano a Saddam Hussein che ha scatenato la guerra in Iraq in violazione dei trattati internazionali".



"E alla satira cosa succederà? - si domanda ancora Sabina Guzzanti - Dovremmo dribblare le censure dell'algoritmo che già impedisce la viralità di molti contenuti. O forse accanto a un pezzo satirico dovremmo sorbirci il pistolotto dell'opinionista di turno che magari coglierà anche l'occasione per presentare il suo ultimo libro? Molti si stanno già mobilitando e vi invito a pubblicare nei commenti le iniziative in corso".