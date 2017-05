Sabina Guzzanti: Falcone? Ecco cosa le Istituzioni sono Capaci di fare

Sabrina Guzzanti su Facebook riassume i troppi misteri attorno all'uccisione di Giovanni Falcone che "fanno ragionevolmente pensare che Cosa Nostra abbia partecipato insieme a una buona fetta delle istituzioni alla strage avvenuta a Capaci 25 anni fa".

"Capaci di questo ed altro". Così si intitola il post di Sabina Guzzanti, scritto ieri in occasione del 25esimo triste anniversario della strage di Capaci. L'attrice ci tiene infatti a ricordare che "il fatto che Falcone sarebbe atterrato a Palermo quel giorno in teoria era un segreto, che Cosa Nostra non aveva le capacità per organizzare un attentato così complesso, che il know how utilizzato poteva appartenere solo ad un esercito. - e ancora - Che la valigetta di Falcone è scomparsa, che il computer di Falcone dopo la sua morte è stato manomesso, che l'ingegner Petrini incaricato di recuperare i file cancellati è stato assassinato".



"Che c'è un collaboratore di giustizia Di Carlo che sostiene di aver ricevuto una visita in carcere da parte dei servizi in cui gli chiesero come fermare Falcone e lui suggerì di rivolgersi a suo cugino Gioè che poi partecipò all'attentato e una volta arrestato venne 'suicidato' in carcere perché pare volesse collaborare. - sottolinea ancora Sabina Guzzanti - Questi ed altri misteri uniti al fatto concreto dell'ostilità di buona parte del mondo politico e della magistratura al lavoro del giudice, ci fanno ragionevolmente pensare che Cosa Nostra abbia partecipato insieme a una buona fetta delle istituzioni alla strage avvenuta a Capaci 25 anni fa".