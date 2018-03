Skripal, anche NATO contro Russia. Lavrov: in Europa pochi Paesi indipendenti

Anche la NATO contro la Russia per il caso Skripal, annunciando di voler ritirare l'accreditamento di 7 membri della missione russa. Sergej Lavrov commenta: In Europa sono ormai pochi i Paesi rimasti indipendenti".

Dopo le centinaia di espulsioni di diplomatici russi dagli Stati Uniti e l'Europa (Italia compresa), anche il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha annunciato sanzioni contro la Russia in relazione al caso dell'ex spia Sergej Skripal, avvelenato il 4 marzo scorso con del gas nervino a Salisbury assieme alla figlia. I due rimangono ad oggi ancora in condizioni molto critiche.



La NATO è intenzionata a ritirare l'accreditamento di sette membri della missione russa, provvedimento che viene accolto con grande favore dal segretario alla Difesa USA Jim "Mad Dog" Mattis. La decisione della NATO "è una dichiarazione diretta a coloro che dubitavano dell'unità dell'Alleanza" afferma Mattis.



Mentre si attende ancora la reazione del Cremlino, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a margine della conferenza internazionale a Tashkent sull'Afghanistan sottolinea intanto: "La conclusione che emerge da questa situazione è che avevamo ragione quando abbiamo più volte evidenziato quanti pochi Paesi indipendenti rimangono nel mondo moderno, e nell'Europa moderna".



Lavrov precisa quindi come ancora una volta "le élite al potere in Occidente non ascoltano la voce della gente", citando un sondaggio condotto dal quotidiano tedesco Die Welt nel quale l'80% dei cittadini si diceva contrario a nuove sanzioni contro la Russia.