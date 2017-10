Con Legnini per rispettare diritto elettività e giudizio imparziale, dice Filippin (PD)

Rosanna Filippin del PD commenta le dichiarazioni del vicepresidente del CSM.

"Le parole del vicepresidente del CSM sono di grande saggezza perchè richiamano all'attenzione di tutti un grande tema dei diritti costituzionali: il diritto all'elettività e alla rappresentanza parlamentare e quello dei cittadini ad essere giudicati da un giudice imparziale" riferisce in una nota Rosanna Filippin, senatrice del Partito Democratico.



"La questione dei magistrati in politica e del loro rientro in ruolo è stato al centro di un attento lavoro del Parlamento nel corso di questa legislatura" prosegue la parlamentare PD.

Precisa inoltre: "Su questo è necessario fissare regole certe ed equilibrate nell'interesse dell'alto valore della magistratura e dei cittadini."



Puntualizza in ultimo: "Tutte le forze politiche dovrebbero ascoltare con attenzione l'appello lanciato dal presidente Legnini per dare una risposta a una legittima domanda che è strettamente collegata al concetto profondo del funzionamento democratico delle istituzioni."