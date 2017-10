Legge elettorale rispetta indicazioni Corte Costituzionale, dice Di Giorgi (PD)

Rosa Maria Di Giorgi del PD dopo l'approvazione del Rosatellum bis.

"Questa legislatura tra le sue priorità e doveri aveva quello di dare agli italiani una nuova legge elettorale. L'obiettivo è stato raggiunto e non è stato facile sottrarlo alle strumentalizzazioni e ai tatticismi che già in passato hanno visto naufragare accordi politici" dichiara in una nota il vice presidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi.

"Ora i cittadini italiani - prosegue - potranno votare con une legge coerente, come indicato dalla Corte Costituzionale, ed in modo tale da avere un rapporto più stretto con i rappresentanti da mandare in Parlamento a rappresentare i territori. I collegi uninominali e le liste brevi sulla quota proporzionale garantiscono di soddisfare a questa esigenza molto sentita. Raggiungere questo risultato non era per niente scontato, importante tenerne conto anche per evitare polemiche sterili che non servono al paese".