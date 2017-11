Legge Spettacolo: ok alla Camera. Importante per cultura, dice Di Giorgi (PD)

Maria Di Giorgi del PD sull'approvazione della legge sullo Spettacolo.

"Oggi è un giorno importante per tutti i lavoratori e la filiera dello Spettacolo. Dopo un laborioso iter e l'approvazione in Senato, oggi anche la Camera dei Deputati ha approvato con larga maggioranza la nuova Legge sullo Spettacolo, grazie anche all'ottimo lavoro del relatore, onorevole Rampi. Dopo la legge sul Cinema, questa legislatura fa registrare dunque un altro risultato importante per la cultura, mettendo ordine in un settore particolare per tante sue caratteristiche e che coinvolge centinaia di migliaia di addetti" dichiara la senatrice del PD Rosa Maria Di Giorgi, vice presidente del Senato.



"La nuova legge prevede un incremento del FUS di 9,5 milioni di euro per il 2018, 9,5 milioni di euro per il 2019 e che diventeranno 22,5 milioni dal 2020 e l'attribuzione annuale del 3% del FUS alle scuole per attività inerenti lo Spettacolo. - spiega - Altri 4 milioni di euro verranno destinati alle regioni terremotate per attività culturali di Spettacolo. Tutti i settori del comparto potranno poi contare sulle agevolazioni fiscali concesse dall'Art-Bonus. Erano 30 anni che si attendeva una legge di sistema che ora fornisce risposte e soluzioni e per la quale non posso che esprimere la mia soddisfazione, essendone stata relatrice al Senato".