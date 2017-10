Art Bonus attrae imprese di tutto il mondo: scetticismo smentito, dice Di Giorgi (PD)

Rosa Maria Di Giorgi del PD sull'applicazione dell?Art Bonus.

"Le risorse rilevanti che iniziano ad arrivare grazie all'art bonus sono la dimostrazione che il patrimonio artistico italiano attrae imprese di tutto il mondo. L'incentivo fiscale consente una migliore tutela e promozione dei nostri beni artistici e culturali, come dimostra l'incontro del Ministro Franceschini negli Usa promosso dal Governo per incentivare il mecenatismo nazionale" dichiara in una nota la vice presidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi.



"Lo scetticismo che ha accompagnato questa misura da parte di chi punta a distruggere più che a costruire è stato smentito. - assicura - I fatti dimostrano che l'Art Bonus è strumento valido per la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Da relatrice in Senato del provvedimento divenuto legge, mi auguro che l'art bonus prosegua e sia rafforzato anche nella prossima legislatura indicando nuove sinergie pubblico-private per la tutela della cultura nazionale".