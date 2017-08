Missione militare in Libia: è Serraj che ce l'ha chiesta, dice Calipari (PD)

Rosa Calipari del Pd sulla missione militare italiana in Libia.

"La missione militare approvata dalla Camera è parte cruciale di una ampia strategia di stabilizzazione della Libia e di lotta ai trafficanti di persone" riferisce in una nota Rosa Calipari, deputata del Partito Democratico.

L'esponente dem scrive quindi: "L'aspetto significativo dell'operazione è nella richiesta rivolta all'Italia dalle autorità libiche con la ben nota lettera inviata al nostro governo dal presidente Serraj che ci chiede di intervenire a sostegno della guardia costiera libica."

"Il testo della lettera è stato reso noto ai membri del Copasir dal viceministro Amendola. Il Parlamento ne è quindi dettagliatamente informato e stupisce che qualcuno si sia sorpreso della riservatezza della missiva" segnala in ultimo.