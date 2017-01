Ron ha ancora "La forza di dire sì" per l'AISLA. Due inediti nell'album

L'album di Ron in uscita il 10 febbraio non conterrà un secondo inedito oltre al brano "L'ottava meraviglia" che parteciperà a Sanremo 2017. Nel doppio album "La forza di dire sì", contenente i brani più celebri del repertorio di Ron reinterpretati insieme ad altri 24 artisti italiani, è stato inserito anchee l'inedito "Ai confini del mondo".



"La forza di dire sì" è nato dall'esigenza di voler sostenere, ancora una volta, AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ma l'impegno di Ron con l'AISLA non si ferma qui. Dopo



la partecipazione al Festival di Sanremo, Ron tornerà infatti live il 6 marzo al tatro Arcimboldi di Milano con uno speciale concerto-evento benefico a sostegno dell'associazione della ricerca sulla SLA.

Sul palco insieme a Ron, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che renderanno la serata imperdibile. Tra i primi ospiti confermati: Annalisa, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Luca Carboni, Elodie, Giusy Ferreri, La scelta, Nek, Francesco Renga e Syria.