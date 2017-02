Stadio della Roma, Campidoglio: società receda da appettiti ma c'è ottimismo

Dopo gli appelli lanciati dall'allenatore della Roma Luciano Spalletti e dal capitano giallorosso Francesco Totti, Virginia Raggi sembra aprire alla possibilità di fare lo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne", scrive infatti ieri su Twitter il sindaco della Capitale Virginia Raggi.



I tempi però si fanno stretti, visto che il 3 marzo terminerà la proroga che il Campidoglio ha chiesto e ottenuto nella conferenza dei servizi. Ed infatti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sempre su Twitter sottolinea: "Vedo che sullo stadio il Comune sta cambiando idea. Se è così, entro il 3 marzo produca atti ufficiali".



Oggi è quindi l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, a chiarire ai giornalisti: "Sapete benissimo che il nuovo stadio lo voglio fare. Quindi evitate di dire bugie". Ai microfoni di RadioRai, l'assessore ha spiegato: "Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. - precisando - Sempre che la società (As Roma, ndr) receda da appetiti che credo che siano un po' troppo elevati per quell'area e per questa povera città".



Al termine della riunione con i vertici dell'As Roma, il vicesindaco Luca Bergamo, anticipa quindi: "Siamo soddisfatti. Ora ci sono dei tavoli tecnici al lavoro e faremo il punto la prossima settimana, siamo ottimisti". All'incontro era presente anche il costruttore Luca Parnasi.