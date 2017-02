Roma: finalmente riapre via Marsala ma troppi ritardi, dice Codacons

Il Codacons commenta la riapertura di via MArsala a Roma.

"Riapre finalmente Via Marsala, a Roma, strada che negli ultimi anni è stata oggetto di continui cantieri che hanno portato a disagi immensi per i romani. Dopo la 'finta' inaugurazione dell'ottobre 2015, che ha visto la presenza dell'allora sindaco Ignazio Marino, Via Marsala è stata di nuovo sottoposta a lavori e cantieri, che hanno ridotto la carreggiata creando il caos, con file di automobili, taxi e bus turistici e pesanti rallentamenti nell'intera zona della stazione Termini", riferisce in una nota il Codacons.



"Ci sono volute 3 denunce in Procura del Codacons per giungere alla conclusione dei lavori, e finalmente la strada è interamente riqualificata e percorribile. - scrive in un comunicato l'associazione dei consumatori - Rimane tuttavia la questione dei pesanti ritardi che hanno caratterizzato l'opera di riqualificazione dell'arteria. In tal senso aspettiamo i rilievi della magistratura e chiediamo che i responsabili dei rallentamenti dei lavori siano chiamati a rispondere dei danni inflitti alla collettività".