Esplosione a Roma davanti Poste, zona Piramide: nessun ferito

Esplosione questa mattina a Roma in zona Piramide, davanti alle Poste di via Marmorata. Danneggiata un'auto.

Momenti di paura a Roma dopo un'esplosione avvenuta in strada, attorno alle ore 9.50. L'esposione c'è stata nei pressi dell'ufficio postale di via Marmorata, in zona Piramide. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco.



Ancora da chiarire l'origine dello scoppio, non si esclude una bomba carta ma neanche il pacco bomba. Stando alle prime indiscrezioni, non ci sarebbero feriti. Pare invece che sia stata danneggiata un'auto.