Lucca Summer Festival 2017: unica tappa in Italia per i Rolling Stones

L'unica tappa in Italia del tour europeo dei Rolling Stones sarà al Lucca Summer Festival, il 23 settembre 2017. Creato uno spazio apposito con sullo sfondo le Mura monumentali della città.

Le indiscrezioni sono state confermate. Gli organizzatori del Lucca Summer Festival 2017 annunciano che il 23 settembre saliranno sul palco che avrà sullo sfondo le Mura monumentali della città i Rolling Stones. Non tutti i fan di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood però riusciranno ad accaparrarsi i biglietti, anche se per i Rolling Stones è stato creato uno spazio apposito che riuscirà ad accogliere 55mila spettatori.



Le prevendite per il concerto dei Rolling Stones al Lucca Summer Festival 2017, unica tappa in Italia del tour europeo della band "Stones - No filter", cominceranno giovedì 11 maggio in anteprima per American Express, subito dopo sui normali circuiti.