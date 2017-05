Roger Moore: morto il terzo James Bond, sconfitto da un cancro

Morto in Svizzera all'età di 89 anni Roger Moore, che dopo Sean Connery e George Lazenby ha vestito i panni di James Bond. I funerali di Roger Moore saranno celebrati in forma privata a Monaco.

Morto all'età di 89 anni Roger Moore, l'attore britannico celebre in particolare per aver vestito in 7 film i panni di James Bond (dopo Sean Connery e George Lazenby).



"Tutto il mondo lo conosceva per i suoi film, i suoi show televisivi e per il suo lavoro appassionato per l'Unicef che lui considerava il più grande dei suoi impegni. L'affetto che nostro padre sentiva ogni volta che era su un palcoscenico o davanti ad una macchina da presa lo ha riempito enormemente e lo ha tenuto impegnato fino ai suoi 90 anni, con la sua ultima apparizione lo scorso novembre sul palco del Royal Festival Hall di Londra" ricordano i figli Deborah, Geoffrey e Christiane.



Roger Moore è morto in Svizzera dopo "una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro" proseguono i figli dell'attore, che si dicono "devastati dal dolore". "Grazie papà per essere stato quello che sei stato, e per essere stato così speciale per tante persone. I nostri pensieri devono ora rivolgersi a sostenere Kristin (l'ultima moglie, ndr) in questo momento difficile", proseguono i figli, annunciando che in conformità con i desideri di Roger Moore ci sarà un funerale privato a Monaco.