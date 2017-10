Legge bilancio: tassa 10 euro per concorso scuola è follia, dice Palese (Fi)

Rocco Palese di Forza Italia sulla legge di bilancio 2018.

"L'incertezza regna sovrana. La legge di bilancio da strumento rigoroso di gestione delle casse dello Stato è stato trasformato dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene in un suk dove esce ed entra ogni tipo di 'mercanzia'. - denuncia in una nota Rocco Palese, deputato di Forza Italia - Bozze e contro bozze date in pasto alla stampa e poi smentite. Una vera indecenza. Alla quale si aggiunge il solito vizietto della sinistra del tassa e spendi".



Il vicepresidente della Commissione Bilancio di Montecitorio prosegue: "Tra le pieghe della manovra abbiamo scoperto addirittura l'obbligo per chi dovrà sostenere dei concorsi scolastici di versare una tassa di dieci euro. Un vero e proprio 'incentivo' per tutti quei giovani che, dopo anni di studi accademici, vorrebbero ambire ad avere una cattedra e un lavoro certo". "L'ennesima follia - conclude - da parte di un governo e una maggioranza allo sbando".