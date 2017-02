Speranza e Rossi sono il contrario del PD: nasce DP, ma non è Democrazia Proletaria

Roberto Speranza ed Enrico Rossi presentano il loro nuovo soggetto politico: nasce DP che non sta per Democrazia Proletaria ma vuole essere, letteralmente, il contrario del PD.

Roberto Speranza ed Enrico Rossi non solo oggi sanciscono la scissione dal PD ma, attraverso il nome scelto per il loro nuovo soggetto politico, chiariscono che saranno letteralmente il contrario di ciò che è l'attuale Partito Democratico.



Speranza e Rossi hanno infatti presentato oggi a Roma il DP, che non sta per Democrazia Proletaria anche se forse è a quell'area che, mutatis mutandi, si vuole attingere.



Il DP di Rossi e Speranza sta per "Democratici e Progressisiti", ed ha l'obiettivo di aggregare attorno a se "un nuovo centrosinistra libero da smanie autoreferenziali e dalla ricerca spasmodica di un leader che rappresenta se stesso e tutti".