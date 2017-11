Elezioni Sicilia, Speranza (MDP): flop PD si ripeterà a livello nazionale

Roberto Speranza, coordinatore di Articolo Uno - MDP commenta i risultati delle elezioni in Sicilia.

"La candidatura di Claudio Fava e della lista cento passi ha dato voce a un pezzo rilevante della società siciliana che altrimenti sarebbe rimasta senza rappresentanza" dichiara in una nota il coordinatore nazionale di Articolo Uno - MDP, Roberto Speranza, commentando i risultati delle regionali in Sicilia.

"Per questo siamo soddisfatti di un risultato che ci dà una forza significativa per poter condurre le nostre battaglie a partire dai temi del lavoro, della sanità e della scuola pubblica. - aggiunge - Ci preoccupa molto l'alto anstensionismo e la probabile vittoria delle destre".



"Siamo dinanzi ad una sconfitta clamorosa del PD e delle sue politiche nazionali e regionali. - chiarisce inoltre Speranza - Senza un radicale cambiamento e senza una nuova consapevolezza degli errori fatti negli ultimi anni dal gruppo dirigente renziano ciò che è accaduto in Sicilia e nel municipio di Ostia sarà destinato a ripetersi a livello nazionale".



"Nei prossimi giorni continueremo a lavorare per radicare il nostro progetto e perché possa affermarsi quella profonda discontinuità di linea politica e programmatica che è l'unica premessa possibile per proporre un'alternativa credibile alle destre" annuncia quindi.