Voucher: PD prima estende utilizzo ed ora vuole abolirli del tutto, dice Lega

Roberto Simonetti della Lega Nord sull'utilizzo dei voucher.

"Il PD deve finirla di tenere in ostaggio il Paese per le sue lotte intestine" ribadisce in una nota il parlamentare della Lega Nord Roberto Simonetti.



L'esponente leghista commenta inoltre: "Ora Rosato se ne esce dicendo di voler abolire del tutto i voucher, trascurando il fatto che a pagarne le conseguenze sarebbero solamente imprese e lavoratori. L'utilizzo dei voucher va ridimensionato, non eliminato."



"Per alcuni settori come quello turistico ricettivo alberghiero e quello dell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili - precisa in ultimo -, ad esempio, è fondamentale che questo sistema di retribuzione resti. Il PD prima ha esteso l'utilizzo dei voucher distorcendone la sua missione principale e ora vuole eliminarlo del tutto ricreando il lavoro nero. Si mettessero d'accordo una volta per tutte. Non si gioca sulla pelle di cittadini e imprese."