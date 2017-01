Pensioni: dove sono aumenti delle minime promesse da Renzi?, chiede Simonetti (Lega)

"Anche nel 2017 le pensioni minime saranno ferme a 501 euro. Mi domando dove siano gli aumenti tanto sbandierati da Matteo Renzi durante il referendum costituzionale. Ma tutti quelli che ricevono una pensione inferiore ai mille euro non dovevano beneficiare di un aumento dai 30 ai 50 euro?" ricorda in una nota il parlamentare della Lega Nord Roberto Simonetti.



"Tante chiacchiere ma neanche un euro in più. - prosegue l'esponente del Carroccio - In attesa di verificare che il recupero del differenziale negativo dell'inflazione sulle pensioni venga realmente rinviato al 2018, così come dichiarato dal ministro Giuliano Poletti, non possiamo fare a meno di denunciare l'ennesima truffa ai danni dei pensionati che da anni sono destinatari di tante promesse ma nessun aiuto concreto."