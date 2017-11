Pensioni: M5S vuole consegnare Inps a stranieri, dice Simonetti (Lega)

Roberto Simonetti della Lega Nord sulla governance dell'Inps.

"Il M5S vuole consegnare agli stranieri la governance dell'Inps" dichiara in una nota Roberto Simonetti, capogruppo della Lega Nord in Commissione Lavoro.



Il parlamentare del Carroccio sottolinea dunque: "Non bastava il disastro compiuto in questi anni da Tito Boeri, ora che esiste la reale possibilità di eleggere al suo posto una figura nuova che realmente operi a tutela delle pensioni degli italiani, i grillini pensano bene di presentare un emendamento che prevede di mettere a capo dell'Inps o come consiglieri di amministrazione gli stranieri."



"Immaginiamo lo scenario che potrebbe accadere se quest'ipotesi assurda si realizzasse: dumping economico e sociale a danno degli italiani. - avverte il leghista - Questo emendamento è l'ennesima vergogna di un movimento che davanti alla gente dice una cosa ma poi, quando non è sotto i riflettori in aula e in commissione fa tutt'altro. Qui sono a rischio le pensioni degli italiani e i grillini vogliono dare le casse dell'Inps in mano alla volontà degli stranieri che faranno ovviamente gli interessi dei loro Stati e non i nostri. Vergogna."