Corte Conti indaga su Boeri: serve Commissariamento Inps, dice Simonetti (Lega)

Roberto Simonetti della Lega Nord sull'indagine a carico di Tito Boeri.

"Ci mancava anche questa. Non bastavano i conti in rosso, le lotte interne che durano da mesi, i ricorsi al Tar, le nomine sub judice e gli errori nelle circolari, ora Tito Boeri viene denunciato alla Corte dei Conti da parte dei revisori dell'Inps per le nomine dirigenziali fatte", commenta in una nota il parlamentare della Lega Nord Roberto Simonetti.



"L'ennesimo coinvolgimento del presidente dell'Inps impone la sua immediata destituzione dall'incarico ed il commissariamento dell'ente, in attesa che il Parlamento approvi la riforma della governance dell'istituto. - viene quindi chiarito - La soppressione del Cda con un disegno di gestione monocratica era stata fatta nell'ottica della spending review, ma nel tempo l'accorpamento di Inpdap ed Enpals in Inps ha reso quest'ultimo il più grande ente previdenziale europeo. Proprio per questo motivo non è più possibile lasciare la gestione dell'ente nelle mani di una sola persona che continua a fare la parte del padre-padrone con velleità da ministro ombra."