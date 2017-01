Bocciata proposta Lega a difesa proprietà privata, denuncia Simonetti

"Ora sulla gestione dei migranti si sono tutti svegliati a dire le stesse cose che la Lega porta avanti da anni. Dopo averci insultato - ricorda in una nota Roberto Simonetti, esponente del Carroccio -, additati come populisti, xenofobi e razzisti, il PD decide di prendere le nostre stesse proposte e farle sue".



"E' servita un'invasione di clandestini nel nostro paese per convincere il governo a fare quello che noi andiamo dicendo da più di 9 anni. - prosegue - Negli tre anni ci sono stati 550mila arrivi di immigrati, dei quali solo il 5% ottiene lo status di rifugiato. Clandestini che entrano illegalmente in Italia tra cui abbiamo trovato l'aguzzino somalo, terroristi e delinquenti favoriti da una scandalosa maggioranza che ora ha pensato bene di usare gli LSU come specchietto per le allodole per calmare l'opinione pubblica".



"Lavori socialmente utili ai nostri cittadini indigenti che verranno elargiti a clandestini. - sottolinea inoltre - Un cavallo di troia per legalizzare l'ennesima invasione. Una vergogna resa ancor più grave dal fatto che questa maggioranza invece di difendere gli interessi degli italiani decide di respingere la nostra proposta solamente per poter requisire la proprietà privata in presenza di flussi importanti."



"Noi difendiamo sempre la proprietà privata - osserva in conclusione Simonetti -, questo governo no. Inaccettabile!."