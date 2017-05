Saviano: legge su tortura snaturata, serve voto impopolare ma giusto

Roberto Saviano critica il testo di legge che introduce il reato di tortura in Italia.

"La Camera approva all'unanimità la legge sul cyberbullismo: bene. Mi viene da pensare che il Parlamento abbia avuto gioco facile a votare all'unanimità una legge che gode del favore popolare, su cui non può esistere contrasto di sorta.

Ma proprio ieri, mentre la Camera votava all'unanimità la legge sul cyberbullismo, il Senato rimandava alla Camera il testo della legge sul reato di tortura completamente snaturato, considerato inaccettabile dal suo primo firmatario, il senatore Luigi Manconi. Come se un costruttore vi dicesse: ho progettato questa casa, avevo le migliori intenzioni ma non ci entrate dentro perché l'hanno costruita talmente male che vi crolla in testa" commenta su Facebook Roberto Saviano.



"Il singolo atto di violenza brutale di un pubblico ufficiale su un arrestato potrebbe non essere punito perché il reato deve essere reiterato, ripetuto, commesso più e più volte per essere considerato tortura, questo dice ora la legge. - spiega lo scrittore - Ma è proprio quel singolo atto di violenza brutale che ha ucciso, il 25 settembre 2005, Federico Aldrovandi, un ragazzo giovanissimo, di appena diciott'anni, picchiato a morte. 3 anni e 6 mesi di reclusione per 'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi' ai 4 poliziotti responsabili di quella morte. Eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Uso legittimo. Morte".



"Con i lucciconi agli occhi oggi si parla di quanto alla Camera siano stati responsabili a votare una legge che tuteli i minori, mentre solo in pochi si sono accorti di cosa stesse accadendo, nelle stesse ore, al reato di tortura. - conclude Saviano - Si era, diciamo così, distratti dalle telefonate di casa Renzi e dai racconti della nonna. Insomma, varrà la pena commuoversi per un voto unanime quando sarà anche un voto impopolare, ma giusto".