Saviano: Gomorra 2 non è Napoli ma metafora d'ogni periferia

Roberto Saviano ricorda l'appuntamento con "Gomorra 2" su Rai3, al via da venerdì 31 marzo.

"Quando ho ideato la serie Gomorra nessuno immaginava che sarebbe arrivata in tutto il mondo. Nessuno di noi, sceneggiatori, attori, registi, si immaginava che sarebbe riuscita a raccontare il nostro tempo"scrive quindi Saviano, specificando: "Non semplicemente racconto di Napoli o dell'Italia, ma metafora d'ogni periferia, tra potenza, violenza e impero del danaro".