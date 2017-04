Roberto Saviano ad Amici 2017 contro il cyberbullismo

Roberto Saviano annuncia la sua partecipazione al serale di Amici 2017, sabato 15 aprile su Canale 5.

"Sabato sera sarò ad Amici di Maria De Filippi per raccontare a ragazze e ragazzi cosa significa essere violenti sui social pensando che cancellare un post possa lavare via offese e sofferenza. - anticipa su Facebook Roberto Saviano - Il bullismo è sempre esistito, ma il cyberbullismo fa danni peggiori perché diventa subito virale".



"Sabato sera sarò ad Amici perché voglio raccontare che l'insulto è più virale del ragionamento: l'insulto arriva immediatamente, il ragionamento richiede tempo. - prosegue - Sabato sera sarò ad Amici perché voglio raccontare come si smontano gli hater, come si riducono ad agnellini del web, senza insultarli ma portandoli su un terreno che in genere rifuggono, quello del ragionamento.

Sabato sera sarò ad Amici perché con mezzo milione di post fatti su Facebook ogni minuto è evidente che oltre all'educazione sessuale (che non si fa), oltre a parlare di droghe (cosa che non accade), la scuola dovrebbe fare anche educazione ai social".



"E tutto questo lo dirò attraverso i versi di una poetessa russa, Anna Achmatova, perseguitata non perché parlasse di politica, non perché parlasse di diritti civili, ma perché parlava d'amore. - sottolinea - Anna Achmatova scriveva: impara ad amare, imparerai a vivere. Oggi i suoi versi, con il cinismo assurto a valore positivo, sono più rivoluzionari che mai".