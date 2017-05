Legittima difesa, Saviano: con questa legge PD apre porte al nuovo fascismo

Roberto Saviano si scaglia contro il PD dopo il primo via libera alla legge che riforma la legittima difesa. "Quando il nuovo fascismo sarà alle porte ricordiamoci di chi gliele avrà fatte trovare aperte", scrive Saviano su Facebook.

Non è consentendo alle persone di armarsi e di sparare che si tutela la sicurezza dei cittadini. È solo un'illusione e una mancia politica per ottenere consenso. Con il decreto Minniti e la legge sulla legittima difesa, il Partito Democratico ha deciso definitivamente di essere un partito della peggior destra che fa leva su istinto, ignoranza e luoghi comuni" scrive su Facebook Roberto Saviano.



"La politica decide di abbandonare la statistica (secondo cui per i reati predatori tra il 2015 e il 2016 c'è stato un calo del 16% e non un aumento) per assecondare la percezione del crimine e 'invitare' i cittadini ad armarsi. - aggiunge lo scrittore - La sicurezza si ottiene con politiche sociali, con l'aumento dei controlli, non delegando alla difesa personale, cosa che lascia una tale discrezionalità da rendere pericolosissima questa legge".



"Non è più ciò che realmente accade il criterio guida per stabilire come fare le leggi, ma la percezione che le persone hanno della realtà, una percezione indotta dai media che parlano di insicurezza con argomentazioni leghiste. - conclude - Quando il nuovo fascismo sarà alle porte ricordiamoci di chi gliele avrà fatte trovare aperte".