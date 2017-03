Restituire canone a cittadini basso Molise che non vedono Rai, dice Ruta (PD)

Roberto Ruta del PD sul problema ricezione della Rai nel basso Molise.

"A seguito dell'interrogazione che avevo presentato sulla mancata o cattiva ricezione dei canali Rai in basso Molise, il servizio era stato ripristinato da parte del MISE in collaborazione con la Rai. Tuttavia la normalità è durata solo alcuni giorni. Così, dopo una immediata e ulteriore denuncia al MISE ed alla Rai, sono stato informato che ancora una volta emittenti private utilizzano quelle frequenze del canale 39, provocando nuovamente il disturbo al segnale dei tre canali Rai, come mi è stato evidenziato dalle tante segnalazioni di cittadini residenti in basso Molise" espone in un comunicato il senatore del Partito Democratico Roberto Ruta.



"E' necessario sollecitare un immediato intervento al fine di ripristinare la piena fruibilità e in modo definitivo il segnale Rai, consentendo ai cittadini residenti in quei Comuni di poter finalmente usufruire in modo continuativo della visione integrale dei canali Rai. - chiarisce l'eesponente dem - Ho chiesto anche di valutare se provvedere alla doverosa restituzione, integrale o parziale, dell'importo del canone Rai già pagato dai cittadini dei comuni che da mesi non ricevono la prestazione da parte del servizio pubblico. Se infatti lo Stato richiede il pagamento del canone Rai riscuotendolo tramite aggravio della bolletta energetica (misura antievasione) è legittima la pretesa dei cittadini di poter usufruire del servizio pubblico generale radiotelevisivo, altrimenti e doverosamente vanno restituite le somme già versate per il canone Rai".