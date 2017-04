Primarie PD: Rai darà par condicio ai 3 candidati?, chiede Ruta

Roberto Ruta del PD sul tema par condicio in vista delle primarie del partito.

"Nei giorni scorsi avevo scritto una lettera al Presidente della Rai, al Direttore Generale della Rai e per conoscenza al Presidente Agcom, per chiedere una migliore armonizzazione delle presenze televisive sulle reti Rai dei tre candidati alla segreteria PD in vista delle primarie che si svolgeranno il 30 aprile. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ho presentato un'interrogazione urgente", informa in un comunicato il senatore del Partito Democratico Roberto Ruta.



"Come avviene nel corso delle campagne referendarie e alla vigilia di nuove elezioni sarebbe auspicabile il rispetto del principio del pluralismo anche per le consultazioni come le primarie di un partito, attraverso un corretto equilibrio nella narrazione degli avvenimenti politici e un'attenzione al bilanciamento delle diverse voci e opinioni. - precisa infatti l'esponente dem - Per questo chiedo di sapere se si intenda garantire che la Rai, negli spazi informativi (telegiornali, dibattiti politici e ogni altro tipo di trasmissione), voglia rispettare i principi della par condicio adottando tutte le misure adeguate per una corretta, equilibrata, imparziale informazione sul dibattito congressuale del PD. E' necessario assicurare l'imparziale ed eguale possibilità di accesso ai mezzi di informazione da parte dei tre candidati, garantendo il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, così come riconosciuto dalla nostra carta costituzionale."