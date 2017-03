Congresso PD: Michele Emiliano ha già dimostrato di saper governare, dice Ruta

Roberto Ruta del PD sulla candidatura di Michele Emiliano al congresso del Partito Democratico.

"L'esperienza di sindaco di un'importante città come Bari e quella attuale alla Presidenza della regione Puglia hanno consentito a Michele Emiliano di dimostrare la capacità di governare - fa sapere in un comunicato il senatore del Partito Democratico Roberto Ruta -, migliorando e riformando profondamente la realtà attraverso un processo partecipato e di ampia condivisione."



"Mi convincono inoltre il tratto deciso e schietto - riflette in conclusione il parlamentare PD -, il profondo e autentico bisogno di agire con decisione per la parte più debole della società puntando alla crescita e al sostegno delle piccole e medie imprese, alla formazione, alla ricerca e all'innovazione. Il percorso di dialogo e di confronto, che ormai va avanti da oltre un anno, trova compimento nel sostegno convinto alla candidatura di Michele Emiliano a segretario nazionale del Partito Democratico attraverso le primarie aperte del prossimo 30 aprile 2017."