Torture Bolzaneto, Fico: fiducia in forze polizia se c'è condanna dello Stato

Roberto Fico, deputato del MoVimento 5 Stelle, commenta la sentenza di Strasburgo sulle torture nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova.

"A Bolzaneto, nel 2001, fu tortura. Lo abbiamo sempre saputo, prima attraverso i racconti e i traumi psicologici delle vittime, poi, nero su bianco, attraverso le sentenze del tribunale di Genova. Oggi ce lo conferma anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia per le atroci azioni compiute da membri delle forze dell'ordine e medici nella caserma di Bolzaneto" scrive su Facebook Roberto Fico, deputato del MoVimento 5 Stelle.



"In alcuni casi erano state già inflitte condanne - sia pure in un quadro estremamente complicato dall'assenza all'epoca del reato di tortura nel nostro ordinamento - in altri casi lo Stato ha raggiunto un accordo con i ricorrenti. Ma al di là delle singole vicende processuali, il nostro compito è non dimenticare la Diaz, non dimenticare Bolzaneto, raccontare cosa è accaduto in quei giorni" sottolinea.



"Raccontare di donne umiliate negando loro le più elementari necessità intime, malmenate e insultate con espressioni indicibili, in molti casi 'minacciate di stupro'; di uomini costretti a mettersi nelle posizioni più assurde per essere colpiti a schiaffi dagli agenti, oppure a cui sono state procurate lesioni gravissime con una ferocia difficile da concepire. - ricorda il pentastellato - Rileggere le pagine di queste sentenze è un pugno nello stomaco, ma allo stesso tempo un grande esercizio di cultura democratica. Non solo perché diventiamo cittadini più consapevoli ma anche perché di fronte alle torture più atroci, quando potrebbe montare la sfiducia nell'istituzione che è deputata a proteggerci, ci rendiamo conto del valore di uno Stato di diritto che agisce condannando questi fenomeni".



"È fondamentale assicurare al sistema giudiziario gli strumenti più efficaci per stabilire la verità e per identificare e allontanare senza incertezze dagli apparati dello Stato chi lo umilia, a qualsiasi livello, compiendo abusi o anche solo facendo sì che questi possano esistere" conclude.