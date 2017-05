Renzi premier ombra: ogni giovedì convocherà pre CdM privato, dice Fico (M5S)

Roberto Fico del M5S commenta il fatto che Matteo Renzi convocherà ogni giovedì una sorta di pre-Consiglio dei ministri privato.

Una volta c'era il governo ombra, ora a quanto pare c'è solo il premier. Roberto Fico del MoVimento 5 Stelle scrive infatti su Facebook: "Purtroppo non è una fake news. Il segretario del PD, Matteo Renzi, ha deciso di convocare ogni giovedì una sorta di pre-Consiglio dei ministri privato, per fare il punto con i capigruppo del suo partito, la sottosegretaria Boschi (non basta, evidentemente, averla imposta in un ruolo strategico nel nuovo esecutivo), e i vari ministri a seconda del provvedimento in discussione".



"Al di fuori di qualsiasi giudizio politico sul governo Gentiloni, si tratta di un atto gravissimo, che dimostra una totale mancanza di senso dello Stato e di rispetto delle istituzioni. - denuncia il pentastellato - Parliamo di un segretario che continua ad atteggiarsi a proprietario ma a cui mancano le basi della democrazia e della Costituzione".



"Come ha dimostrato anche domenica scorsa, quando è arrivato a confondere le elezioni presidenziali francesi con il referendum costituzionale italiano. - conclude - Totale ignoranza e disprezzo delle regole e delle istituzioni democratiche. Niente di nuovo, purtroppo, sotto al sole".