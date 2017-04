M5S, energia: Italia ha più Sole della Norvegia per rinnovabili, dice Fico

Roberto Fico presenta il primo punto del programma di governo del M5S.

"Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica al mondo a far votare il programma che presenterà alle elezioni online ai propri iscritti. Questa modalità di lavoro ci distanzia anni luce dai partiti chiusi in loro stessi e alle prese con correnti, scissioni, spartizioni di poltrone. Noi stiamo parlando del futuro, lo stiamo progettando insieme ai cittadini, in rete, affrontando i temi che interessano davvero la collettività", dichiara su Facebook Roberto Fico.



"Oggi alla Camera - spiega - abbiamo presentato il primo punto del programma di governo del M5S, quello relativo all'energia. Per definirlo abbiamo applicato la democrazia diretta e continueremo in questo modo anche per gli altri ambiti: dagli esteri alla giustizia, dalla sicurezza alle telecomunicazioni".



"Voglio ringraziare Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo: ci hanno sempre creduto e saremo i primi ad avere un programma partecipato che guarda al futuro. - assicura quindi l'esponente M5S - Per la politica energetica proponiamo una rivoluzione necessaria e indispensabile: vogliamo rendere l'Italia un Paese che utilizzi energia rinnovabile al 100%. Si parte dal risparmio e dall'efficienza energetica per arrivare a dare l'addio al carbone, petrolio e gas entro il 2050, coinvolgendo industria, agricoltura, trasporti e scelte individuali".



"La Norvegia ha annunciato che entro il 2030 vuole arrivare a un'economia a neutralità di emissioni; e loro il petrolio lo estraggono e lo vendono. L'Italia, il Paese del Sole, può e deve puntare sulle rinnovabili e il MoVimento 5 Stelle ha un programma pronto per attuare questa rivoluzione", chiarisce quindi il parlamentare 5 Stelle.