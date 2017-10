M5S, Fico: Rai assicura digitalizzazione Blitz di Gianni Minà

Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, sull'archivio di 'Blitz'.

"Ecco la risposta della Rai alla mia interrogazione sull'archivio di 'Blitz', uno dei programmi storici di Gianni Minà. Come ricorderete, il giornalista aveva lanciato un appello nelle scorse settimane perché le puntate di quella trasmissione non andassero perdute a causa del deterioramento dei supporti materiali. Ebbene, qualche rassicurazione sembra arrivare da Viale Mazzini e finalmente attraverso una risposta puntuale" informa in una nota Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai.



"La Rai afferma che alcune puntate di 'Blitz' sono già state digitalizzate e che si starebbe procedendo alla digitalizzazione di tutto il materiale archiviato, compresi altri programmi firmati da Minà. - assicura - Non risulterebbero problemi specifici per lo stato di conservazione dei supporti, custoditi negli archivi di Milano e Roma".

"Il prossimo anno - continua Viale Mazzini - 'Blitz' figurerà anche nella sezione di RaiPlay dedicata a 'I favolosi', ovvero alle più importanti produzioni realizzate dalla tv pubblica negli anni scorsi. Intanto sul sito di Rai Teche sono pubblicati e disponibili alcuni estratti del programma" anticipa quindi il deputato del MoVimento 5 Stelle.



"Un cenno, infine, al piano complessivo di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del servizio pubblico, che è attualmente in fase di sviluppo e si prolungherà nell'arco di alcuni anni. - prosegue il pentastellato - Bene, dunque, che si proceda verso questa direzione. Se la Rai darà concretamente seguito a quanto anticipato, sarà fatto un importante passo in avanti. Continueremo ovviamente a tenere i riflettori accesi su questo tema. La Rai custodisce quello che è a tutti gli effetti un pezzo del patrimonio culturale di tutti gli italiani. Preservare, valorizzare e rendere accessibili questi tasselli di memoria deve essere un impegno costante per il servizio pubblico".