Buzzi: "noi del PD eravamo tutti lì". Fico: ma Rai non era al processo

Roberto Fico, presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, riflette sul fatto che le telecamere della Rai non erano presenti all'interrogatorio di Salvatore Buzzi nel processo su Mafia Capitale.

"In un estratto dell'interrogatorio di Salvatore Buzzi avvenuto giorni fa si sente la voce del suo avvocato che a un certo punto afferma 'Ma oggi non c'è la Rai quindi può andare tranquillo. Stranamente oggi che lei parla di tutte queste cose, la Rai non è venuta'. In quella seduta il ras delle cooperative accenna alle cene con il ministro Martina e con Renzi. Ritorna sulle richieste di tangenti che gli arrivavano da più parti. Mentre parla gli scappa addirittura un 'Noi del PD eravamo tutti lì' con riferimento alla chiusura della campagna elettorale per le europee. Ma la Rai, appunto, non c'era", sottolinea su Facebook Roberto Fico, deputato del MoVimento 5 Stelle



"Al di là delle dichiarazioni rese da un imputato, che le testate giornalistiche Rai avrebbero autonomamente valutato se diffondere o meno, appare sconcertante che operatori e giornalisti del servizio pubblico non stessero seguendo un processo così importante come quello di Mafia Capitale. - chiarisce quindi il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai - A trasmettere, invece, l'audio della seduta e ad assicurare ciò che avrebbe dovuto assicurare un servizio pubblico, è stata Radio Radicale".



"Non sarebbe doveroso per la Rai impegnarsi a coprire tutte le fasi di un dibattimento che è di evidente interesse per l'opinione pubblica, considerati i soggetti coinvolti e la gravità dei fatti contestati? - domanda quindi il pentastellato - Per fare luce su quanto accaduto, su un'assenza incomprensibile, ho presentato un'interrogazione alla Rai".