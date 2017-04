Premio Unesco a Giusi Nicolini: baluardo difesa rifugiati, dice Cociancich (PD)

Roberto Cociancich del PD sul premio Unesco assegnato a Giusi Nicolini.

"Il meritato riconoscimento del premio Unesco per la pace a Giusi Nicolini - comunica il senatore del Partito Democratico Roberto Cociancich -, all'indomani della mia visita a Lampedusa e del nostro incontro, mi riempie di gioia."



Il responsabile Europa PD espone infine: "Il sindaco di Lampedusa da anni con la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati che arrivano sull'isola da sempre rappresenta un baluardo in difesa dei diritti di tanti sventurati che, costantemente, grazie alla sua opera di integrazione vengono accolti e assistiti. Per l'Italia tutta è motivo di grande soddisfazione."