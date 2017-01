M5S: svolta europeista con Alde poco credibile, dice Cociancich (PD)

"L'esaltazione per il voto degli iscritti del MoVimento 5 Stelle 'democratico' e 'unico nel suo genere' sull'adesione al gruppo Alde manifestata da Luigi Di Maio è quanto mai fuori luogo soprattutto a fronte dello scetticismo palesato da Sylvie Goulard, eurodeputata del gruppo che ha accolto con preoccupazione la conversione europeista di Beppe Grillo, poco credibile vista la storia dei grillini che addirittura sarebbero pronti a un referendum per l'uscita dall'euro" fa sapere in un comunicato il senatore del Partito Democratico Roberto Cociancich.