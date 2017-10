Legge europea per preservare il sistema dell'Unione, dice Cociancich (PD)

Roberto Cociancich del PD riflette sulla legge europea.

"Il voto su una legge complessa come la legge europea è un passo davvero importante per costruire l'unità dell'Europa e preservare il sistema su cui poggia la nostra Unione" rivela in una nota Roberto Cociancich, senatore del Partito Democratico.



"Nel suo iter abbiamo assistito a un dialogo proficuo tra il Parlamento e le Assemblee regionali - chiarisce infine il responsabile Europa PD -, a dimostrazione di quanto sia essenziale il contributo locale per l'europeizzazione del nostro Paese. Oggi votiamo un provvedimento che ci fa vedere l'Europa anche in una prospettiva un po' sfalsata, quella delle infrazioni, ma questo processo potrà essere invertito con il crescente peso acquisito dall'Italia nel corso della legislatura grazie all'azione dei governi Renzi e Gentiloni. Infine spiace che questa legge sia stata occasione per qualcuno di differenziarsi per segnare la propria contrarietà ad altro, alla legge elettorale in discussione alla Camera, con qualcosa cioè che non c'entra nulla con il provvedimento oggi all'esame del Senato."