Ddl minori non accompagnati per più legalità e sicurezza, dice Cociancich (PD)

Roberto Cociancich del PD sul ddl sui minori stranieri non accompagnati.

"Il disegno di legge che approviamo oggi si propone di accogliere nel nostro Paese vite in erba che spesso vengono definite solo per negazione: questi minori sono non adulti, non italiani, non accompagnati. - riferisce in una nota il senatore del Partito Democratico Roberto Cociancich - Ma le esigenze di tutela della società si soddisfano creando le condizioni di maggiore giustizia ed equità, perché ciò pone le condizioni per avere più legalità e più sicurezza."



"La clandestinità costringe questi minori a condizioni oscure, li consegna nelle mani delle organizzazioni criminali, li costringere a vivere di espedienti, li espone all'abuso e allo sfruttamento.- specifica il responsabile Europa PD - Le politiche restrittive sui migranti creano le condizioni per nuove forme di emarginazione e rabbia e abbiamo già visto dove portano politiche così miopi ed egoiste. Questo ddl, al contrario, prevede un percorso organico di tutela dei minori non accompagnati".



"La differenza tra noi e chi agita gli spettri della paura è che noi dietro il volto di un bambino vediamo una speranza di futuro, loro solo una minaccia. - conclude quindi il parlamentare - Noi vogliamo che i terroristi come Amri vengano fermati, condannati, puniti. Ma non è con la presunzione di delinquenza di tutti i minori non accompagnati che ci difendiamo dal terrorismo. Non è ciò che prevedono la nostra Costituzione e i nostri valori. Don Milani diceva: 'voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri e allora io ho il diritto di dividerlo in diseredati e oppressori: gli uni sono la mia patria e gli altri i miei stranieri'".