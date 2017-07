Vertice Libia: Francia si prende petrolio e Italia migranti, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord sul vertice Francia - Libia.

"L'esclusione dell'Italia dal vertice a Parigi sulla Libia conferma che la nostra autorevolezza e credibilità politica in Europa è pari a zero. Un'umiliazione senza precedenti - commenta in un comunicato Roberto Calderoli vicepresidente del Senato -, una figuraccia internazionale che dovrebbe portare ad una sola logica conclusione politica: le dimissioni di un Governo che ha azzerato la stima che dell'Italia avevano gli altri partner europei".

"Vadano tutti a casa, Gentiloni, Alfano, Minniti, la Pinotti, la stessa Mogherini, che a sua volta conta zero, e ovviamente Renzi: - prosegue l'esponente del Carroccio - sono loro che hanno voluto operazioni nel Mediterraneo come Triton o Sophia, sono loro che hanno chiesto che tutti gli immigrati raccolti nel Mediterraneo venissero condotti nei nostri porti."

Il parlamentare dichiara infine: "Così oggi la Francia si prende il petrolio della Libia e noi ci teniamo i 600mila immigrati arrivati dal 2014, per la serie danno e pure beffa!."